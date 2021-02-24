直播天王連千毅2019年引爆直播主之亂，一審依槍砲、組織犯罪等罪重判8年，去年7月底以450萬交保，今年過年已經正式復出的他，還和綜藝天王吳宗憲破天荒合體，一向不缺美女相伴的連千毅如今又傳出消息，直播助理將從「真人版娜美」翁寧寧換成黑澀會美眉Mika。

連千毅當時的直播主之亂牽出了他複雜的後宮關係，儘管身邊已經有長腿老婆，但像是秘書一般的直播助理主持人卻是不停換人，先是翁子涵，又換成「真人版娜美」翁寧寧，隨著連千毅去年交保後，他也立刻在9月就重操舊業，似乎也開始尋覓新的助理，月薪還高達6位數。

連千毅找上黑澀會美眉Mika來當自己的直播助理。(圖/翻攝自Mika IG)

據《鏡周刊》報導，前黑澀會美眉Mika日前在私人帳號發文，貼出她和連千毅的對話截圖，可以看到連千毅先是問候她「新年快樂、財源廣進」，接著便直接切入主題，傳了多張自己坐擁後宮佳麗的工作照，「有興趣當哥的助理主持嗎？」對此，Mika詢問朋友們的意見「妥嗎？」而消息也很快在業界傳開。

翁寧寧是連千毅現任直播助理，因Mika出現似乎有點不開心。(圖/翻攝自翁寧寧IG)

現任助理翁寧寧得知後大鬧脾氣，連千毅還得不斷安撫她，而Mika也坦承連千毅確實有意找她擔任助理主持人，但她不知道翁寧寧反對，「她是誰？我不知道」，她也進一步透露，雙方已經約定好要在這周六試試看，如果接下工作的話，酬勞暫定一小時2,000元，還不確定他們會不會長期合作。

(中時新聞網)