經濟民主連合智庫今開記者會，稱要當阿中部長的後盾，抨擊上海復星醫藥以其擁有「大中華區代理權」為由，阻撓台灣取得BNT疫苗，並直指藍營執政時代簽訂的《海協兩岸醫藥衛生合作協議》將台灣綁進大中華區，要前衛生署長楊志良切腹自殺。對此楊志良今早回嗆「去他X的蛋」，直言該團體胡扯，若不是該協議，新冠肺炎疫情之初，台灣就不可能派專家到武漢查訪。

該智庫召集人賴中強今早痛批，《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》是楊志良簽的。基於該協議，上海復星醫藥可以在台灣申請臨床試驗，藥品上市資格的證明，台灣也被綁進「大中華區」。他痛批此次BNT疫苗被攔阻，始作俑者是開放陸資的前總統馬英九，更表示楊志良應該切腹以謝國人。

對此，楊志良表示，《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》並非他簽的，而是海協會、海基會前的。當時他赴日內瓦開會，與當時的大陸衛生部部長陳竺開會，雙方認為人民的生命、健康最重要，交換了意見。回台後，大陸也派副部長黃潔夫赴台，在台大校友會館討論合作，把《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的內容送到海基會、海協會。

對於經濟民主連合智庫召集人賴中強要楊志良切腹，楊志良回嗆「去他X的蛋，根本是胡扯，是他要切腹，不是我要切腹」。他表示，老百姓的健康、生命最重要，管他是大陸人、台灣人，最重要的是防疫，所以大陸要提供台灣防疫的資料。剛發生疫情的時候，台灣就根據《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，派了2個專家到大陸的武漢去，這個協議是為了華人的生命和健康著想才簽訂的。

(中時 )