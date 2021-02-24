宜蘭高中學生徐翊瑄4科滿級分，她目標是醫學系，盼未來能與醫護們一起並肩作戰。（李忠一攝）

宜蘭高中學生黃允謙4科58級分，雖然被同學認為只花1個月準備學測，但其實黃允謙從高一起就打下厚實的基礎。（李忠一攝）

學測成績今天（24日）公布，宜蘭高中學生徐翊瑄國英數自4科滿級分，她說，她是屬於熬夜型的學生，常常讀書到很晚，但更想與同學一起念書、一起努力。徐生的父親是醫生，父親工作的樣子讓她覺得「很專業、很帥。」從小就打定念醫學系，這個目標不因疫情而動搖。

徐翊瑄是宜中數理資優班學生，她認為，晚上她專注力比較好，因此常利用晚上念書念到凌晨1、2點，在學校很少做筆記，但課堂所教的一定要聽懂，與同學留在學校晚自習，讓她看到大家努力的模樣，心情也比較舒緩。

她說，準備學測的重點是「知道自己想要什麼，不是別人叫你讀你才讀。」不要想太多，或質疑自己真的可以做到嗎？想太多不如就去念書，只要有準備就一定會有回報，而她的目標就是想讀醫學系。

徐翊瑄表示，父親是醫生，看到爸爸在醫院的樣子，跟家裡不一樣，在醫院的父親讓她覺得「很專業，很帥。」這個目標不會因為疫情而動搖，醫護一直都很辛苦，疫情讓更多人看見他們的辛苦，她也想投入醫學與他們一起並肩作戰。

同樣是數理資優班的黃允謙，4科58級分，雖然同學調侃他「課本都是白的」、「考前一個月才準備」、「一周準備一科」，但黃允謙透露，其實他從高一開始就是抱著「不能放掉任何一點東西」在準備，尤其是數學跟物理科。

黃允謙表示，從高一開始在數學、物理上他有任何疑問都不放過，直到弄清楚為止，因為打好基礎，所以同學會認為他是很輕鬆地在準備學測。在去年12月獲得全國資訊學科能力競賽二等獎的黃允謙，目標是台大資工。

校長張以方表示，今年宜中的成績不算是最好，但學校的教育目的，是要教育下一代有能力做研究開發，在科學教育方面，今年會招收東部唯一一家科學實驗班，盼能提升蘭陽地區科學教育，讓蘭陽地區的科學國際化，宜蘭高中成為東部科學教育基地。

(中時 )