43歲男星綠茶（林埈永）是台韓混血，2003年和小鬼、Junior組成「丸子三兄弟」紅極一時，解散後被吳宗憲簽進旗下經紀公司，以節目通告和電視劇為主，近日受邀上老闆的節目《綜藝玩很大》，卻在遊戲中卡關8分鐘拖累隊員，導致輸掉比賽，吳宗憲馬上垮臉，不斷指責綠茶的不是，甚至撂重話要他離開演藝圈，綠茶難過到哭出來。

《綜藝玩很大》最新一集中，吳宗憲和KID（林柏昇）暫時將隊長之職交給綠茶及余祥銓，綠茶帶領小嫻、荳荳闖關，想不到在用頭髮畫圖猜題的遊戲中，綠茶一個人就花了8分鐘，導致黃隊輸了，同隊的吳宗憲忍不住把碼表丟地上，表情逐漸不爽，怒氣沖沖的罵綠茶：「我們的時間都用在你身上！」綠茶連忙直說對不起，期盼能被原諒。

吳宗憲還是難掩憤怒，繼續指責：「你是隊長！你畫完了以後，她答不出來，你又去換一個題目，你總共換了幾次題目你知道嗎？輸就輸在那裡。」認為綠茶不斷的換題目就是拖垮時間的主因，不如好好思考怎麼畫得讓隊員好猜，他語重心長的說：「如果我們輸在對手很強，那就算了，我們輸在自己太弱。」覺得玩很大找來兩個大廢咖來，玩很大精神已經蕩然無存，更說出狠話：「如果要讓我們大家原諒你，只有一個辦法，茶茶離開演藝圈！」綠茶聽了內心又急又慌，一旁的小嫻和荳荳也驚訝的瞪大雙眼。

吳宗憲離開現場後，綠茶終於抵擋不住內心的愧疚，忍不住低下頭哭泣，小嫻和紅隊隊員連忙安慰，並遞上衛生紙，KID安撫綠茶：「沒事啦～我們剛剛節目效果，我們有真的這麼氣你嗎？我們私底下還是那麼愛你啊。」

節目播出後，引發許多觀眾熱議，紛紛留言：「鬼哥之前在玩很大輸了的心情，一定就像憲哥這集一樣，大家都很努力但是就是有隊員不給力，大概就是一種無力感...唉，好想鬼哥」、「綠茶該要好好證明自己，真的沒有亮點」、「不是我們想落井下石，是綠茶這集表現真的有點瞎啊」但也有人認為只是節目效果，不需要放大檢視。

【遊戲結束後看到成績太茶眼～憲哥真的火了！？說出重話讓綠茶自責到哭出來ㅠ ㅠ】綜藝玩很大 精華

(中時新聞網)