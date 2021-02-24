110年學測成績今天出爐，考生可用學測成績報名「大學個人申請管道」。一名建中學生貼出許願單寫著「台大沒有比較好」，對此，律師呂秋遠分享當年填志願卡的情形，按世俗的眼光排志願，但卻讓他心慌到睡不著覺。其實成績不代表人生，找到自己的興趣比較重要，「台大沒有比較好，適合自己的才是最好。」

律師呂秋遠在臉書發文分享，建中的學弟在紅樓貼了一張許願單，上面寫著「台大沒有比較好！」究竟他為何會寫下這句話？他並不清楚學弟是怎麼想的，但他試著回想30年前進入大學的時候，他是怎麼想的。

呂秋遠表示，當年大學的錄取率只有43%，超過一半的考生都會落榜。而且當年是要填寫「志願卡」的，大考成績出來以後，考生會去做落點分析評估，根據過去的分數評估自己大概會上什麼科系與學校，接著就可以填志願卡、等待分發。

呂秋遠指出，由於他的爸媽對他要念什麼學校毫無概念，因此便放手讓他自己決定志願順序，繳交截止日前一天，他按照台大、政大的順序填寫志願，「只要是台大，就排序在前面，不管是什麼科系，我都願意去。再來是政大。」按照「世俗」認為的優先科系排列。

呂秋遠透露，認真花1小時決定好未來，躺上床後卻睡不著，他起床看著剛填好的志願卡發呆。因為當時在志願卡上，他竟將台大圖書館系，列在政大所有科系前面。「心裡有聲音不斷告訴我，你以後要當圖書館員嗎？」因為當時資訊很封閉，他也沒有時間去了解每個科系的特性，就是直覺的認為，圖書館系就是要學如何處理圖書。

呂秋遠說，當時他越想越慌，便決定重填志願，認真思考自己對什麼有興趣後，才繳出一張自認滿意的志願卡，至少不是台大優先。最後他進了政大讀書，直到碩士班與博士班才進去台大學習，「如果那不是我要的，台大可能真的沒有比較好。」

呂秋遠也說，他們這輩的孩子把大學當作職業訓練所，念什麼科系，未來就會從事什麼工作，但卻從沒想過這個科系究竟是否適合自己。長大後才慢慢發現，「科系其實是種學門訓練的方式，讓我們熟悉這個領域的人如何思考，如果跟自己的個性不合，在這個科系學習，不論往後的前途聽起來多璀璨，事實上都是假的、業障重而已。」

呂秋遠指出，對學校的迷思就更嚴重了，很多人覺得台大就是比政大好，但究竟哪裡好，自己也說不上來，總之就是最高學府、第一志願，無論什麼科系，只要能和台大沾上邊，錄取分數就是比其他學校高，甚至還有人抱持著「把這個科系當跳板，考進去以後再轉系就好。」

呂秋遠表示，即使後來他成為台大的畢業生，仍舊不知道台大是不是比較好。但他相信找到自己喜歡的學問，在適合自己的環境中學習，肯定比較好。而學測的分數並不代表人生的分數就是這樣，找到自己的興趣更重要。考不好真的無所謂，也許是上天要我們嘗試另種可能。

呂秋遠最後則說，人生不斷的成功，不見得是一件好事，因為往後的人生中，一件不起眼的小事，恐就讓自己粉身碎骨。而當時以為，這次的挫敗會讓自己一敗塗地，其實是滋養自己的重要養分。「不論成績好壞，這真的沒什麼，台大沒有比較好，適合自己的才是最好。」

(中時新聞網)