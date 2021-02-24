台積電年後連續下殺5天，從高點668元至今（24日）早盤最低價627元估算，短線已重挫逾6％，有人認為不是台積電基本面出了問題，而是美債殖利率走高，影響其投資價值，如今股價出現M頭危機的台積電，分析師提醒賣壓未除前，落下的刀子不要接，外資洗韭菜先觀察短線支撐595元是否守住，中期來看580元附近進場承接比較好。

由於台積電美國掛牌ADR周二大跌3.4%，收在129.1美元，台積電今股價持續挫跌，摜破月線，已是第5個交易日下跌，早盤一度跌14元、最低627元，創牛年開紅盤以來新低價，市值由17.19兆元滑落至16.25兆元，縮水逾9千億元。

摩爾投顧分析師龔中原表示，從1月8日台積電突破570元（價值投資線）之後，外資賣超從未間斷，似乎以台積電作為台股割韮菜的標的，如今股價已形成雙峰格局連續下挫，短期支撐不妨留意2月1日由空翻多的反轉價位595元，此為第一觀察重點，若以波浪角度ABC整理原則來看，跌破這個位置點的可能性仍高。

外資過完年後，除了17日買超台積電近9千張外，其餘4個交易日大賣近3萬張。他指出，在賣壓未除前，投資人不要接刀，等待中長期投資價值浮現，投資人不妨以中期支撐第一關卡580元附近進場承接較好，至於存股考量則以中期第2道支撐關卡530元附近為之，並建議買在高檔的投資人無須殺低，等到外資賣壓消除、股價回穩後再進場承接。

財信傳媒董事長謝金河臉書發文提到，目前台積電不是基本面出了問題，而是國際金融情勢改變，最大的挑戰來自美國公債殖利率走高，最具指標地位的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果殖利率持續上升，勢必頂到台積電長期投資價值。

謝金河解釋，台積電今年延續一季配息2.5元，全年股息10元，以昨收盤價641元來計算，殖利率只有1.56%，換句話說，台積電股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間，此時台積電長期投資價值就會面臨考驗。

(中時新聞網)