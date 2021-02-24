半導體設備廠商辛耘(3583)1月營收3.5億元，年增48.32%，為今年營收回復成長有了好的開始。今年半導體產業景氣續旺，台積電資本支出再創新高，有利帶動相關供應鏈業績成長。

今年半導體產業景氣續熱，加上大陸市場回溫，辛耘1月營收3.5億元，年增48.32%，第一季可望比去年同期成長，淡季相對不淡；全年來看，隨著台積電等半導體大廠於封裝設備需求增加，辛耘有望搶下部分訂單，法人看好公司今年三大業務展望正向，整體業績回復成長，全年營收挑戰雙位數增長。

辛耘去年受疫情因素干擾，去年上半年大陸市場較弱，2020年全年營收35.80億元，年減9.35%。去年前三季營收24.41億元，年減23.87%，在產品組合優化下，去年前三季毛利率41.92%，年增7.64個百分點，稅後淨利約2億元，EPS為2.5元。法人估，去年第四季獲利可望維持與前季相當水準，全年EPS可達3.5元以上。

辛耘有三大產品線，包括再生晶圓以及半導體設備製造、半導體設備代理，其中，製造業務約占營收比重55-60%，代理設備約占營收的45-55%。從銷售區域來看，台灣占比逾六成，中國占營收比重3~4成。

今年半導體產業續旺，辛耘再生晶圓業務可望穩定成長，加上台積電擴大先進製程投資並加碼先進封測投資，辛耘為合格供應鏈之一，有機會分得部分自製設備訂單以及挹注辛耘設備代理業績。法人預期，今年公司旗下三大產品線皆看成長，今年營收可望成長雙位數，毛利率持穩於40%以上。

(時報資訊)