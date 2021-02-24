「為何結個婚這麼麻煩？」一名男網友哀怨地表示，女友媽媽堅持要104萬大聘小聘及38萬的金飾，還要求負擔宴客桌錢及買房頭期款，加總下來要花費500多萬，雙方家長都不肯讓步，場面非常尷尬，不少網友一看紛紛急勸「別結了」。

該名男網友匿名於臉書粉專《靠北婚姻2.0》透露，媽媽照習俗會給女方小聘26、大聘36及金飾22萬套組，但女方媽媽認為養女兒不容易，不願將婚事搞得像賣女兒，也不想廉價出嫁，為給女兒一個保障，堅持要小聘36、大聘68及金飾38萬套組，表明要全部留給女兒，因此不給嫁妝。

除此之外，女友媽媽也希望他能大方負擔喜宴桌錢，原PO媽媽一聽臉色大變，聘金、金飾及桌錢等其他開銷，一場婚禮恐要花掉220多萬，大喊吃不消。

令原PO頭痛的還在後頭，女友媽媽最後一個條件是希望他能夠買房，頭期款由男方負責，房貸部分可夫妻一起分擔，原PO一聽臉色都垮了，先前的220萬再加上頭期款，等於要拿出500多萬，才得以順利結婚，「我夾在中間很為難，雙方家長都很堅持，為何結個婚這麼麻煩？」

不少網友看了這段故事後，紛紛急勸他「別結了」，認為未來在一起的日子很長，一起面對的困難也會很多，若雙方都不能站在對方的立場想，或是找出雙方對等互惠、尊重的方式，未來一定還有更多問題，並不會因為這次「花錢」就順利解決，看似圓滿結婚了，但也因此埋下離婚、家庭問題的種子，奉勸原PO「想清楚」。

(中時新聞網)