藝人嚴立婷婚後生下兒子Willson、女兒Tammy後，不僅在網路上分享生活日常，更推出「嚴之有理」系列與網友交流育兒經，近來她表示帶小孩到公園玩時，總會遇到恐龍家長任憑孩子插隊，這時她就會使出壓箱寶絕技，讓這些人知道自身成為負面教材，立刻讓網友推爆。

嚴立婷表示身為家長，若不知怎麼給孩子機會教育，她建議就帶孩子跑一趟公園，因為當溜滑梯或盪鞦韆時，就自動會出現許多負面教材，以及不知道家教為何物的家長，像是放任孩子插隊推擠卻不勸阻，勢必讓許多家長直翻白眼，而這時就是絕佳的機會教育時機，她表示可以試著放大音量對孩子說：「寶貝，我們千萬要記得排隊保持風度，而且不能亂推擠別人喔」。

此篇言論僅一天就獲得上萬網友按讚，更紛紛留言：「看到倒溜滑梯的小孩，家長卻在旁邊當作沒看到時，他們的行為就是在教壞其他的小孩」、「溜滑梯就像是社會金字塔一樣，評定的家庭教育水準，雖不是絕對值但八九不離十」、「這些家長絕對都沒帶耳朵出門的，所以聽不到」，對這些行徑似乎都心有戚戚焉。

之前提到在公共場合看到母親訓斥小孩，她表示當下該做的就是假裝若無其事，內心也不要批評那位母親EQ怎那麼低，強調不要以為這種事不會發生在自己身上，至少要等自己生養小孩5年以上，並且都不曾發過火才有資格說嘴。

(中時新聞網)