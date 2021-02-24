南非女獵人梅威（Merelize Van Der Merwe）日前在臉書貼出自己獵殺長頸鹿、手捧著長頸鹿血淋淋心臟的照片及影片，炫耀是老公送給自己的「完美」情人節禮物，殘忍行徑激怒保育人士。

居住在南非的32歲女獵人梅威（Merelize Van Der Merwe）日前在臉書貼出自己獵殺長頸鹿、手捧著長頸鹿血淋淋心臟的照片及影片，她炫耀是老公送給她的「完美」情人節禮物，殘忍行徑激怒保育人士。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《紐約郵報》（New York Post）報導，在南非經營果園的女獵人梅威2月中旬在臉書上貼出一系列自己14日和老公蓋哈特（Gerhardt）前往南非北部太陽城（Sun City）的野生動物保護區獵殺一頭17歲公長頸鹿的的成果照片及影片。

其中一張照片中，戴著帽子的梅威站在趴地、明顯沒了氣息的長頸鹿後方，她雙手張開、臉上露出笑容；另一張照片中，她則手持獵槍和長頸鹿合照，看起來相當得意；另外還有她雙手使勁抓著幾乎和上半身一樣大、還在滴著血的紅通通長頸鹿心臟的照片，照片裡，梅威臉上也掛著喜悅的笑容。

不只照片，梅威也和網友分享自己獵殺長頸鹿過程的影片，以及一段一行人將長頸鹿心臟挖出後剖半的45秒影片，尖刀剖開心臟時，鮮血還不斷滴下來，畫面相當驚人，梅威在貼文中強調，是和當地學校的計畫合作才會拍攝這支血淋淋的影片，她並且解說長頸鹿的心臟比其他動物都還要大，還有3個心房。

Woman poses with giraffe's HEART as a Valentine's Day present from her husband in South Africa https://t.co/aWUhblPkWo — Daily Mail Online (@MailOnline) February 22, 2021

梅威表示這趟打獵行程是超棒的老公花了2,000美元送給她的情人節禮物，炫耀長頸鹿心臟是此行的「完美情人節禮物」，她在貼文中炫耀，「大家知道長頸鹿的心臟有多大嗎」，更興奮表示，「我太喜歡我的情人節禮物了!!!」，完全沒有掩飾自己的興奮之情，在一段影片中，她更稱長頸鹿的毛皮將成為她家的地毯。

梅威從5歲起就培養了狩獵嗜好，至今獵殺將近500頭動物，包括獅子、豹及大象，在她的臉書頁面中，不乏在野外打獵的照片。

她說自己一直夢想能夠獵殺長頸鹿，多年來一直等待著擁有完美的長頸鹿，她說最喜歡長頸鹿的皮膚，而且還是非洲的標誌性動物。

當她得知老公為她準備了這趟行程時，她說自己像小孩子一樣期待了2星期，每天都在倒數，非常興奮。

梅威獵殘殺長頸鹿還挖心的舉動激怒保育人士，不過她相當堅持自己的立場，聲稱自己促進了觀光業、保護瀕危動物，砲轟批評人士是「黑幫」，強調自己貼出照片、影片就是要嘲諷動保團體，「我完全不尊敬他們。」

在促進旅遊業方面，她聲稱當天的狩獵行動為11個人提供工作機會，打獵的肉還能分給當地人享用；在保護動物方面，她稱老長頸鹿之死代表著年輕長頸鹿能夠上位、接管群體，並且提供新的、更強的遺傳基因，如果禁止狩獵，動物將會變得「沒價值」、甚至消失，打獵能夠讓許多物種不至於絕種。

針對梅威的嗆聲行徑，動物保護團體「善待動物組織」（People for the Ethical Treatment of Animals，PETA）的亞倫（Elisa Allen）痛批，「殺死別的情感動物、還對切開心臟感到自豪的人符合『反社會』的定義。」

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(中時新聞網)