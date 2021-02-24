安平角頭陳建文再公司遇襲身亡，蔡男在門口丟下雙槍離去（證物袋掩蓋），示威意味濃。（程炳璋攝）

蔡秉逸犯下台南市今年1月起連續3起案件。（擷自蔡男臉書／程炳璋台南傳真）

高大成談黑幫亂鬥 曝3原因惹殺機

台南市23日晚間8時58日再傳槍擊殺人案，安平區角頭陳建文遭前手下蔡秉逸連開7槍斃命，警方徹夜釐清這件8天2死的黑道仇殺案，蔡男想法偏執，因不滿陳男當老大卻居中挑撥，介入他與安平凶殺案王姓死者的財務糾紛，他跑路後還發出黑道追殺令，動殺機決定玉石俱焚，持雙槍直闖陳男的平通路堂口將其擊斃，作為仇殺案終結。

31歲蔡秉逸綽號「蝦米」，自1月起犯下唐姓直播主教唆綁架案、2月16日捲入安平街頭凶殺案，遭警方追捕斷他金援，他走投無路之下，投案前再槍殺前老大安平區角頭陳建文，全因黑道尋仇造成台南市8天2死，引發台南市民驚惶。

蔡秉逸多年前拜陳男為老大，自認多次為陳男出頭，甚至為老大頂罪入獄，以為出獄後會受陳男照顧，不料陳男卻敷衍未如實履行承諾，讓他經濟陷入麻煩，只好自立門戶。

蔡男1月份因欠手下林姓男子一筆債務，藉口林男的女友與唐姓直播主有染，教唆手下綁架唐男凌虐，取得被害者支付60萬，卻未還錢給林男，引起林男不滿，案發後，陳男還叫他出面投案，讓他心生怨言。

蔡男原本與王姓男子合夥經營權利車事業，兩人卻因財務糾紛鬧翻，雙方網路上互嗆，陳男卻挺對方，讓他與陳男正式撕破臉，陳男稱他吸毒過量頭腦壞掉，對外放話正式與他切割，蔡男也在臉書上嗆聲，多次前往陳男平通路的堂口叫囂。

安平區發生街頭凶殺案，王男遭蔡男的手下殺害，蔡男跑路後，老家遭對方報復性毀損，陳男還發出黑道追殺令要找他，令他心生殺機，決定幹掉老大再投案。

警方認為蔡男說法偏執，即使老大不挺，也不致殺害對方，警方發現他早在臉書上發文，連結江湖上過去「小弟幹掉老大」的新聞案例，暗示自己對老大的怨恨。

熟識陳男的警方私下表示，陳男早就認定蔡男毒癮太深，行事不正，不願與之為伍，卻忽略蔡男身染毒癮想法偏激，竟直接幹掉自己，轟動社會。

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(中時 )