國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，國民黨主席江啟臣（如圖）出席。（張鎧乙攝）

國民黨今天舉辦「國政願景2030」系列論壇，邀請台北市長柯文哲與談。（趙婉淳攝）

國民黨今天舉辦「國政願景2030」系列論壇，聚焦在居住正義時，台北市長柯文哲表示，興建社會住宅、房屋租金補貼是治標，真正治本的是稅制改革，並當眾點名身兼黨主席的藍委江啟臣在立法院要處理空屋稅、多屋稅、囤房稅等問題，隨後江啟臣說，藉有效行政讓資源落實到需要被幫忙的對象，才是重點，否則收再多的稅，仍然是轉嫁到消費者或被補貼者身上。

國民黨上午舉辦第二場「國政願景2030」論壇，邀請台北市長柯文哲與談，藍白合引發關注，當談到居住正義時，台北市長柯文哲說，台北市現況房屋與收入比為16：1，也就是不吃不喝16年後可以買到一間房子，所以買不到房子很可憐，買到房子更可憐，就變成「屋奴」。

柯文哲表示，21世紀資本論的重點，就是用錢賺錢比用勞力賺錢快，解決方法就是所得累計稅率、社會福利要偏向弱勢，台北市政府認真興建社會住宅，過去競選時曾拋「8年5萬戶社會住宅」口號，他誠實地說「不可能」，他8年蓋1萬3千戶就快掛掉，蓋到5萬戶需要20年，因此興建公宅、社會住宅應變成國家政策，不管誰當總統，就是穩定往前走。

租金補貼的部分，柯文哲說，台北市租金補貼比較靈活，按照每戶收入不同有不同價格，最少3000最多1萬1千元。不過，興建社會住宅、租金補貼都只是治標，真正治本在於稅制改革，此時柯當場點名江啟臣，要在立院解決空屋稅、多屋稅、囤房稅等問題，若這些稅不解決都沒有用。

隨後，江啟臣回答，國家財政收入大部分來自稅收，至於改善世代正義的低薪與居住問題，大部分透過補貼、興建公宅與社會住宅，但他認為行政效率出了很大問題，行政效率不彰自然浪費錢，很多標案標了又標、工程拖了又拖，問題遲滯造成成本。

江啟臣認為，重點是，如何透過有效行政，讓資源落實到需要被幫忙的對象，否則收再多的稅收，仍然是轉嫁到消費者或被補貼者身上，轉化機制沒做好，行政單位無法有效避免轉嫁效果。

江啟臣指出，因此，擴大稅基有其必要，讓使用較多社會資源者，課徵相對級距較高的稅，針對弱勢、年輕人也給予相對更多的國家照顧，但中間要有轉化機制，中間不是只是過手，讓承擔的是最可憐的那一群。他說，年輕人也繳很多稅，但如何運用，至今沒有徹底檢討，這才是關鍵。

(中時 )