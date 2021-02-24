科睿唯安24日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極帶領下，工研院連續4年、第5度獲獎，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居台灣機構之首，顯示經濟部投注的研發資源與專利布局的成果斐然。

工研院院長劉文雄指出，再度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院聚焦跨領域前瞻研發、產出及運用多元高價值專利的策略成功，更顯示工研院智財經營達國際一流水準，跨域研發布局的廣度與深度具備全球影響力。

劉文雄說，工研院以「挖掘創意，精準布局高價值專利」策略，聚焦具有國際競爭力的核心技術，於全球重要國家積極布局專利，透過研發產出豐厚的大量優質專利，至2020年底累積有效獲證專利17022件，其中發明專利比例達98％，國外專利申請量為國內申請量近2倍。

劉文雄表示，工研院將持續推動與實行專利分析布局機制，協助產業創新與轉型升級產的業科技為主軸，在「2030技術策略與藍圖」構面下，發展「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」三大應用領域，以協助國內企業提升競爭力。

同時，積極推動資本市場與科技市場鏈結，已攜手中小企業信用保證基金與全台26家重點金融行庫，推出「技術加值融資保證專案」，期望能連結台灣資本市場的雄厚資金與具有潛力的科研成果，從製造優先轉變成智慧優先，創造智慧價值。

科睿唯安台灣區總經理范永銀表示，工研院的研發質量及對產業創新的影響力持續在全球百大的前段班，近年積極強化國際布局也開始展現成果。

科睿唯安全球百大創新機構報告，長期透過專利數據分析評估機構的創新能量、市場布局策略與研發技術的影響力，今年邁入第10年，在全球研發創新領域具指標意義。

(中時 )