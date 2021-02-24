台中市范姓男童日前凌晨1時許，竟獨自在北區某速食店內逗留，店內員工發現理平頭的小男孩點了1杯可樂呆坐在座位上，身旁無大人陪伴於是報警，警方到場詢問，男童支支吾吾說，「外出有跟外婆講」，經查詢，范姓男童已被家人通報失聯人口，並通知男童的母親到場。男童媽媽說，男童在家經常與弟弟爭寵，這次負氣離家，答應警方未來多注意兒子情緒反應。

台中市警第二分局育才派出所指出，當天接速食店店員報案，到場發現男童獨自1人，神情自若地喝著飲料，男童見到「警察杯杯」神情顯得有點緊張，且說話吞吞吐吐，一再宣稱出門前有經過外婆同意，但其閃爍的眼神讓員警直覺「並不單純」。

後經員警以M-Police查詢，發現其身分為11歲范童，家住東區進德路上，母親已至第三分局報請失蹤人口協尋，趕緊將其帶回所內安置，並聯繫家屬將其接回。據了解范童平日與母親、哥哥及弟弟同住，因細故而與母親鬧彆扭，負氣離家，20日晚間便獨自外出。

事後范姓男童母親感謝員警的細心協助與勸導，讓自己的寶貝兒子可以平安返家。台中市警第二分局長蔡元戎表示，家長如有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態；此外，受理失蹤人口未有時間限制，只要家人走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出（分駐）所報案。

(中時 )