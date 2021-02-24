要預防新冠肺炎，得打兩劑疫苗，而且疫苗還得存放在超低溫的冷凍設備，以確保效用。不過新研究顯示，疫苗一劑就有效，冷鍊運送也不再受限。這是否意味同等量的疫苗，可以分給更多人施打？

輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗採用mRNA技術研發製成，預計要打兩劑，才能發揮完全的保護力，而且疫苗必須儲存在零下60～80度的超低溫環境，從物流配送，以及施打地點，成了各國疫苗分配策略的大挑戰。但現在遊戲規則可望改寫。

●以色列醫學中心研究：9千醫護打完第1劑效果達85％

以色列一項刊登在醫學期刊《刺胳針（Lancet）》的新研究指出，謝巴醫學中心（Sheba Medical Center）9千多名已接種疫苗的醫護人員，在打完第1劑輝瑞疫苗15～28天之後，出現感染症狀的人減少85％。研究也發現，接種第1劑疫苗後，有症狀及無症狀的確診感染率，都減少75％。

這個結果，是否代表在新冠疫苗供應量穩定之前，可以將疫苗施打政策從兩劑減少到一劑，讓更多人在第一時間就能獲得保護力？

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員、中國醫藥大學副院長黃高彬指出，疫苗打入人體後至少要2週才會生效，保護效力至少要90%以上才合格，達到95%以上才會被稱作好疫苗。輝瑞疫苗接種一劑能降低85%的感染，這顯示防護效果仍有些差強人意，「因此我們不會建議只打一劑。」對於疫情失控、疫苗不足的國家，讓最多數的人先打一劑，的確可以遏制疫情。

●英國疫情嚴峻 拉長疫苗施打間距 增加施打人數

輝瑞BNT疫苗首先在英國開打，很快就出現供應不足的窘境。由於英國疫情相當慘重，又面臨變種病毒的威脅，為了在最短時間之內讓最多人口接種疫苗，英國政府就大膽延遲第2劑疫苗接種時間，把第1、2劑的施打間隔，從原定的3週，延長到3個月。這項研究出爐，也讓當時飽受質疑的英國政府鬆一口氣。

至於只打第1劑疫苗的效力可持續多久？撰寫研究的以色列專家芮格尤查伊（Gili Regev-Yochay）指出，參與研究的醫護多半是年輕族群，健康狀況良好，而且也依照時程接種第2劑疫苗，因此第1劑疫苗的效用維持時間，目前還需要更多研究才能確認。

●輝瑞BNT改良疫苗 放寬冷鏈配送與儲存條件

輝瑞BNT疫苗不到一年就研發出來，還在臨床試驗階段，就獲得英國、美國和歐洲地區核可使用。根據輝瑞最後一期人體試驗的結果，4萬4千人完成兩劑疫苗之後的保護力達到95％，多數人都沒出現感染症狀。施打領先各國的以色列提供數據也顯示，疫苗實際的保護力達到94％，兩者相去不遠。

不過輝瑞BNT疫苗從運送到抵達醫療院所，都必須全程冰存在攝氏零下60～80度之間，否則將會影響施打效用，也大幅限制了施打時效與地點，偏遠或醫療資源不足的國家與地區只能望之興嘆。德國巴伐利亞地區就曾發生疫苗在運送過程中，因為溫度控制不當，2千劑的疫苗通通報廢。

輝瑞和BioNTech公司在進行一連串的物流穩定測試後發現，疫苗可存放在零下15～25度長達2週。如此一來，解決了偏遠地區的運送與儲存問題。現行多數的接種地點，都有零下20度的冰存設備。曾擔任白宮疫情因應小組幕僚長的斯勞伊（Moncef Slaoui）說，物流和冰存條件放寬，可以大幅增加接種地點，讓更多人更快使用到疫苗。

BioNTech執行長薩恩（Ugur Sahin）說，研究團隊持續改良疫苗配方，希望解決冷鏈的難題。目前已經向美國申請更改儲存與運送規則，後續將適用於其他國家與地區。

資料來源：Wall Street Journal、Financial Times、CNBC

(中時新聞網)