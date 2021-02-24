致理科技大學與馳網科技產學合作，今舉行「金斗雲茶」開幕儀式。（王揚傑攝）

致理科技大學與馳網科技產學合作，今舉行「金斗雲茶」開幕儀式。（王揚傑攝）

致理科技大學致力培育科技人才，將智慧科技融入服務業，近期與馳網科技公司合作，相準手搖飲商機，發展手搖飲機器人「金斗雲茶」，今（24）日上午在致理科大校內舉辦工業4.0雲端智慧茶飲開幕儀式，拓展手搖飲料市場新商機。

致理科大以亮眼吸睛為訴求，將機器設置在學校進門處，玻璃屋造型可清楚看見茶飲製作情形，師生將組成三大運作小組，包含建立商業模式規畫的「無人飲料機器營運小組」、協助校園及新板特區據點物料補給及異況排除的「運補物流小組」及執行銷售分析「大數據分析小組」。

馳網科技公司專營iOS、Android APP客製化設計及embeded AP開發，鑑於智慧型手機強大便攜性，遂擴展營業項目至無店面零售、飲料零售業，並且針對行動裝置，設計符合雲端茶飲需求的APP。

致理科大校長陳珠龍表示，致理科大一直秉持教學理論與實務並重的治校理念，致力於提升學生解決問題及終身學習的能力，促進學生在學術研究與實務經營結合的過程中學習。

商務管理學院長劉芬美表示，此次與馳網科技產學合作，透過行銷管理、物流程序、大數據分析等系列學程，透過實務領域，培養具備團隊運作及決策判斷能力的人才，提升自我競爭力。

(中時 )