淡北道路去年通過二階環評，新北市府在去年完成用地取得，新北市長侯友宜24日表示，目前只等行政院通過公共建設計畫經費下來，今年就能動工，預計2024年與淡江大橋一起完工啟用；交通部長林佳龍則表示，地方目前有意見，有和行政院長蘇貞昌共同關注淡北道路議題。

新北市政會議24日專案報告新北交通建設，其中淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，預計今年正式動工，力拚2024年底完工；侯友宜說，希望中央快速核定經費，快速動工，盼能在2024與淡江大橋一起完工，徹底改善北海岸交通問題。

林佳龍今天上午參加淡江大橋打樁儀式，被媒體問及，淡北道路工程只差行政院一紙公文核定，林回應，地方民意有不同的意見，希望透過地方民意代表溝通出好的策略，這樣才會對大台北、淡水、八里地區有好的發展，媒體追問，是否有和行政院長蘇貞昌再提淡北道路？林回應，有和蘇貞昌保持關注。

(中時 )