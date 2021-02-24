110學年度學科能力測驗成績今公布，來自彰化縣二林鎮的謝秉宏，2018年以5A＋＋、作文6級分成績，成為二林高中國中部史上第一個會考滿級分的學生，當時他並未選擇到建國中學就讀，而是直升二林高中，今年學測再度創校史，拿下74級分，謝秉宏說，學習純粹是基於興趣，只要心態積極，都能有所長進。

2018年謝秉宏會考拿下滿級分，轟動全校，但未選擇第一志願建中，而是留在家鄉，直升二林高中，更是跌破大家眼鏡，謝秉宏當時說，純粹是希望能留在家裡，不想外宿，在外住宿不確定因素高，且若身體狀況不佳時，還能有家人照料陪伴。

謝秉宏表示，直升社區高中的優勢很多，有更多的資源與選擇，有些學校限定名額營隊或競賽，但他不需透過競爭就能取得資格，這讓他累積相當多特殊經驗，而學校人數少，平時也能獲得更多關注，最重要的是大量的課外讀物，來培養自主探索的能力。

謝秉宏說，除了感謝學校給予很大的空間外，父母也給她相當高度的自由，從當初直升的取捨，到求學時各種大小決定選擇，都給他十足的決定權，也因為如此，他甘願為所有決定負責，更不會將錯誤的決策，怪罪於任何人。

預計選擇台大歷史作為主修的謝秉宏說，有機會的話會極力爭取公費留學，為來往研究或創作領域發展，同時規劃像財商、資訊等學程，培養多個具備現代素養的軟實力，希望能擦出更多火花。

(中時 )