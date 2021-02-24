珍愛藻礁公投連署告急，曾在2018年率領環團在凱道前呼喊「非核減煤救藻礁」的民進黨立委洪申翰，今被問到是否支持藻礁公投？他說，「我我我並不是，我我我真心覺得，這個議題並不是黑白是非、善惡對立的問題，我認為它並不是。」記者追問，這是否意味已接受經濟部的做法？他說，不是說贊成還是反對，這不是二元選擇的問題。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。由於連署進度緩慢，國民黨在本周公開表態支持，但旋即引來民進黨指控參與藻礁公投連署是為了掩護重啟核四。

在2020年被民進黨徵召擔任黨籍不分區立委的洪申翰，過去為綠色公民行動聯盟副秘書長。根據非營利網路媒體「環境資訊中心」在2018年11月4日的新聞稿指出，反空污大遊行結合桃園藻礁保育，以「健康永續 藻礁永存」串聯群眾在凱道遊行；洪申翰帶領呼喊「非核減煤救藻礁」、「非核減煤救空污」等口號。

如今，面對民進黨指控國民黨參與藻礁公投是為重啟核四的說法，洪申翰說，民進黨的文宣是針對國民黨，用意不是要把公民團體打成國民黨；他也說，不同的資訊都可以拿出來被釐清，而民進黨是針對國民黨在「政局上」的用意，不是要貼公民團體標籤說「你就是國民黨」。

記者追問，過去曾支持「救藻礁」，目前個人立場是否支持民團發起的藻礁公投？洪申翰說，說實話，這個議題歷史悠久，「我我我並不是，我我我真心覺得，這個議題並不是黑白是非、善惡對立的問題，我認為它並不是。」

洪申翰說，經歷方案的微調後，還會有什麼影響、能保育到多少，這問題很多，這不是那麼二元對立的東西。但他強調，「當然，最後大家對這議題進入公共討論，還是會有『大家在意那些事情的取捨』。」

這是否意味已接受經濟部、中油的做法？洪申翰依舊未表態，僅說目前方案的站點沒有在藻礁區，但是否有更多微調空間、讓影響更小，這件事情是可以討論的，並不是說贊成還是反對，這不是二元選擇問題。

但記者又問，目前經濟部對外揭露的方案，應該已經沒有微調的選項或彈性，對吧？洪申翰回應，「我跟你說，我之前參與這個事情的討論，有好多種微調方案，大家都在思考怎麼讓影響更小」，「我確實一直不在這個題目上說支持什麼還是反對什麼，我在這件事情就講到這裡。」

洪申翰說，現在很多事情都是二元對立，「好像你就是支持或是反對，這不是一個特別好的情況。」

針對洪申翰提及目前設置的站點未在藻礁區，經查，珍愛藻礁公投工作小組指出，觀塘工業港開發範圍下方就是藻礁生態系；且根據觀塘工業港環評資料載明，「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4~1.2m不等」，代表中油、經濟部說法是在誤導大眾。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光今也透過臉書指出，第三天然氣接收站全部會做的範圍，就在台灣唯一藻礁區的最精華區，直接挖掉破壞300多公頃；而4公里離岸海堤改變水流，將使僅存的藻礁、白玉藻礁也會慢慢走向死亡，大家真的不要被騙了。

(中時 )