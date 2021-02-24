時力立委陳椒華今日召開記者會表示，國道7號打算計畫從高雄路段小港南興路往北經臨海工業區、大坪頂、大寮、鳳山，最後到仁武接國道10號，但環團及在地居民擔憂引起空汙加成，希望高工局能釐清疑慮。

陳椒華指出，國7會經過鳳山丘陵等敏感區域，還有旗山斷層潛在影響的狀況也要考量，國7第1階段的環評，應再詳估空汙排放量、擴散模擬及對當地空品影響。

大寮自救會長簡志強表示，國道7號興建歷年來有諸多爭議，是因為規劃的路線是一條讓在地居民抗議、讓預計使用者都不走的道路及不符成本效益的建設案。

要健康婆媽爸團團長洪秀菊說，自己的住家距離國7主線不到1百公尺，一旦興建，大量柴油車上國道，臨經排放1級制癌物苯、PM2.5、PM10、2級致癌物乙苯等，等同全天住家附近都瀰漫這些致癌物。

洪秀菊指出，為開闢國7，政府徵收了農地，但實際上是為了專門運送石化產品與工業廢棄物，並不是以居民訴求為考量，倘若鄰近中鋼、中油等高污染源排放物，或是裝載石化煉油原料的大卡車，不幸翻覆，引發大火毒氣，將對居民造成高度危害。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，倘若國道7號興建，可能穿鑿過駱駝山、破壞鳳山丘陵，將可能影響20多種、平均數量高達3萬至5萬隻的遷移性保育類猛禽的棲地，嚴重影響台灣的保育形象。對保育類鳥類、哺乳類白鼻心造成不可逆的棲地破壞與衝擊。

(中時 )