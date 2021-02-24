在上周G7(七大工業國組織)線上峰會後，歐洲許多人都認為傳統的美國已經回歸，跨大西洋夥伴關係修復有望，但德國權威智庫IFO研究所所長傅耶斯特(Clemens Fuest)告訴《商報》(Handelsblatt)，歐洲不該參與美國圍堵中國大陸的倡議，「否則各方都會承受孤立中國帶來的苦難」(Alle würden unter einer Isolierung Chinas leiden)。

傅耶斯特認為，拜登(Joe Biden)在演講中展現美國傳統外交政策重要特徵，對北大西洋公約組織、互助條款，與維持助德美軍的明確支持，還有對俄羅斯的含蓄警告，都是美歐關係和歐洲環境穩定的重要信號，他個人非常歡迎，特別是在經歷川普(Donald Trump)時期後。

但是這不代表歐洲也要跟隨美國外交政策，特別是涉及中國大陸。他說：「拜登表明期待歐洲與美國一起對華施壓。這可能與歐洲利益衝突，因為歐洲和美國在對華經濟關係爭所獲經濟和政治利益不同。」

傅耶斯特進一步表明反對與美國共組聯盟抗中，「中美是太平洋地區的地緣政治對手，歐洲能發揮的作用不大，而是更應該關注與該區域經濟往來。歐美有相同利益，比方限制國家補貼企業造成的競爭扭曲。但是孤立中國對世界毫無好處，歐洲如果和美國試圖在經濟上孤立中國，相關各方都會承受巨大損失，還會增加爆發軍事衝突可能性。」

雖然論點看似和德國現任總理梅克爾(Angela Merkel)相似，但傅耶斯特並不認同她一直秉持的用經貿影響北京當局改變的看法。傅耶斯特說：「期待像德國這樣相對較小的國家，透過貿易來促使中國這麼一個龐大又遙遠的國家，顯著接近自身價值觀，是苛求。不過比起來，想通過經濟脫鉤來達成更多政治、戰略目的的想法也同樣天真。」

傅耶斯特指出，歐盟內部經常意見分歧，加上人口萎縮，因此在軍事、地緣政治上都難以自主，較為依賴美國，經濟也不如亞洲，疫情又使歐洲落後這些對手更多，從疫苗管理差勁上就暴露無遺。

他贊同恢復推動跨大西洋貿易協議，可讓歐美間貿易額增加50%，歐、美經濟總量提高0.5%，但拜登尚未提及，歐洲內部意願也不高。且拜登上任後就簽署命令要公部門購買美國貨，也增加非美國商取得合約困難，目前還難以斷定拜登是否為自由貿易擁護者，但總之歐洲應該先尋求加強自身經濟、各方面實力，以及獨立性，避免選邊站，才是上策。

(中時新聞網)