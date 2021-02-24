國民黨立委陳以信今天在臉書上指出，近來台南治安亮起紅燈，尤其安平區一個月來已發生三件重大刑案，有擄人，有槍擊，有殺人；今早台南市警察局長方仰寧向市民致歉，而其實最該道歉的不是方，他才上任一個月，帳不該算在他頭上，真該向台南市民道歉的，是台南市長黃偉哲、警政署長陳家欽和內政部長徐國勇。

陳以信指出，因為台南治安不好，是警力不足的長期結構問題，今天會一再發生重大刑案，不是原因，而是結果，如果現在不把背後原因真正找到解決，未來就算要方仰寧每個月出來道歉一次也沒用。

陳以信表示，去年台南歸仁發生馬來西亞女大學生命案後，他特別回到故鄉歸仁調查，發現這事背後另有台南警力不足的制度性原因。根據警政署統計，台灣南部六縣市的警民比，以台南市458人為最高，顯示台南警力最薄，自然容易成為南部治安缺口。

陳以信說他上會期特別向行政院長蘇貞昌質詢這問題，蘇強調會請內政部注意，徐國勇也當場承諾一定會增加，現在言猶在耳，台南果然又發生重大治安問題。台南警力不足其實已成惡性循環，因為警力不足所以勤務很吃重，勤務太重影響巡邏見警率，更影響辦案或甚至導致吃案，市警局只用分局間借調警力來調配，頭痛醫頭腳痛醫腳的做法，使得許多分局編制都實編不足。

此外，陳以信也指出，借調多勤務重讓台南很多員警想提早退休，去年底更爆發150人的新高退休潮。尤其台南市警察局長換人頻繁，兩年內已換到第四任局長，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂到方仰寧，行政院、內政部、警政署人事大亂鬥的結果，就是重傷台南市的警察人事，基層員警士氣受到重大打擊。

陳以信強調，衷心希望政府與警政高層，能夠重視改善台南治安的結構問題，否則再換十個警察局長都不夠，而真正倒霉的還是一百多萬的全體台南市民。

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(中時 )