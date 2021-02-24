王加烙(左)相當感謝導師李月仙(右)，時常義務訓練他使用中文簡報，他表示，李月仙就像他在台灣的媽媽。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

王加烙也嗅到疫情商機，開發出口罩產品。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

明道大學企業管理學系史瓦帝尼學生王加烙，因在做報告時接觸大量白色影印紙，他發現影印紙雖然都是白色，但厚度、色度等大不相同，色度太白會影響視覺障礙者，嚴重影響閱讀，因此開啟研發環保影印紙的想法，以40％生態纖維代替傳統紙漿，吸引中華紙漿青睞，合作開發出產品，今年3月將銷往史瓦帝尼及非洲其他國家，為自己賺取人生第一桶金。

王加烙來自台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，明道企管系主任卓大順說，王加絡第一年到台灣時，就有設下目標，除了想將技術帶回史國外，更希望能搭起兩國間貿易的橋樑，而加絡父親在史國事實商也從事貿易工作，未來他希望能在史國設立工廠，在地生產，推動環保造紙產業。

王家絡表示，老師除了教他如何做生意，還協助他申請設立公司，從商品開發、商業模式建構、代工廠接洽、通路聯繫等等等，但創業這1年來，剛好碰到疫情，去年暑假到泰國拜訪紙漿廠，原談妥的合作，卻因為疫情面臨挑戰，老師協助他尋找台灣的廠商，接洽中華紙漿，順利開發出環保影印紙，回想在台努力的這些時間，除了感謝還是感謝。

卓大順說，史國學生在台都相當努力，王加絡同學當時選擇明道企管系，是為了學習「創新創業與經營管理」，他樂於融入台灣文化，課業上也相當努力，且擁有相當高的執行力，與創業者的人格特質，他的成功並非偶然，相信王同學，未來會一步步的去實現，他在非洲環保文具王國的創業夢。

(中時 )