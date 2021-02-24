美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，儘管短線受到產能緊張影響，但長線在非英特爾X86處理器的崛起、以及USB 4的商機，維持祥碩買進評等、目標價2300元。

美系外資表示，AMD芯片組和ABF載板近期面臨短缺問題，使得祥碩(5269)近期股價下跌6.1%、且自二月初以來也下跌了15%，受到短缺的問題，這可能會導致祥碩上半年前景轉趨保守，但隨著非英特爾X86處理器的崛起(蘋果、大陸CPU)，長期前景保持不變，維持祥碩買進評等、目標價2300元。

美系外資表示，除了GlobalWafers外，祥碩在大中華區採購訂單中也具有優勢，目前第一季前景依舊強勁，主要是由於個人電腦需求旺盛，並且能見度上看到至少明年中，再者，大陸CPU的發展動能持續強勁，有利於祥碩第一季營收得到支撐，預估祥碩第一季營收季減少約5%、落在約19億元，顯然，後端的基板供應持續存在，但預計這個問題已經在市場廣為人知且並廠商會將其反映在價格中。

美系外資表示，除非英特爾X86處理器的發展可期外，USB 4的商機也是祥碩後續動能之一，當然另一檔IC設計股譜瑞-KY(4966)也將從中受惠。

(時報資訊)