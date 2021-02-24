二年前曾以18億元、每坪98萬元標下竹北高鐵站旁、創區域天價的全球NAND型快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技，24日舉行動土典禮，將興建21層企業總部大樓，預計2024年完工啟用，除竹北總部外，日前也取得台鐵局南港玉成段都更最優申請人，未來將籍高鐵串連台北新竹雙城，建構更高效率的研發及營運體系。

慧榮科技2018年時以18.1億元、每坪98萬元標下竹北高鐵站旁復興三路二段的1,846坪土地，曾創當時竹北天價，時隔二年多動土興建總部大樓，慧榮共投資40億元，將興建地上21層、地下4層鋼骨結構大樓，可容納1,500名員工。

慧榮科技董事長周邦基表示，慧榮科技深耕於竹北巿已有19年之久，從位於水利路的幾十人辦公室，搬到現在的竹北台元科技園區總部，全球員工人數已超過1350人，公司巿值已達22億美元，客戶遍及全球。未來將持續在竹北巿擴充發展，為台灣的IC設計產業開創更高的價值。總部大樓除辦公室外，還將設置專業研發和測試實驗室，提供更完整的設計服務。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，總部大樓設立在高鐵站旁，就是利用高鐵便利性，連接台北和新竹的同仁，方便內部會議溝通或客戶聯繫。

除了竹北企業總部，慧榮科技也計劃在南港打造全新的台北企業總部，並已獲得台鐵局推動「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案的最優申請人，未來將基地設於鄰近南港高鐵站旁的捷運昆陽站，藉由高鐵串連台北、竹北雙城，大幅縮短同仁每天辦公開會往返時間，建構更高效率的研發及營運體系。

(工商 )