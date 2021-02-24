台股去年11月強彈至今年2月22日盤中高點16,579點，短短不到4個月間，上漲逾4,000點，漲幅也達到32％以上，均是歷史罕見，隨著美國10年期公債殖利率跳升以及個股及指數漲多後，今（24）日由高價股領跌，千金股從早盤的一度八千金榮景，到拉回至剩下六千金，台股指數一度回挫至16,232點大跌211點，指數仍力守16,200點關口。

至午盤12點半止，台股成交值約3,100億元，市場推估今日量能可能擴大至約4,000億元，呈現價量齊跌走勢，高價股齊步重挫，股王大立光中止近日反彈漲勢，台積電及聯發科均下跌超過1％，近來扮演電子強勢族群的被動元件雙雄國巨及華新科跌幅也在2～5％之間，致電子類股今日領跌1％以上。

投資專家普遍認為，美股近日因公債殖利率飆升拉回，特斯拉股價重挫，比特幣也急殺，市場投資氣氛降溫；更重要的是，台股在短短不到4個月內漲了4,033點，從技術面來，短線已有過熱的情況，半導體股、5G及電動車指標龍頭股都大漲一段，未來主流地位不變，但經過拉回整理過、籌碼換手後，才有機會展開一波攻勢。

(工商 )