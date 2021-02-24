剛起步就擦撞 女子駕車衝進騎樓 13:262021/02/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鍾女疑緊張失控，將車開到騎樓上。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 停放在騎樓的自行車遭撞損毀。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 剛起步就擦撞 女子駕車衝進騎樓 訂閱影音： 中時新聞網 一名40歲鍾姓女子，23日下午在長春路準備開車離去，不料，車子才剛起步，從路邊駛出就撞上車道上的計程車，鍾女疑緊張失控，整台車竟轉了超過90度、衝到騎樓，造成4輛機車及一輛自行車損毀，所幸無人員受傷。 警方到場，對鍾女及計程車蕭姓駕駛進行酒測，確認兩人酒測值為零，並無喝酒。車禍造成的巨大聲響，嚇壞附近民眾，紛紛出來查看，幸好當時騎樓無行人經過，閃過一劫，僅停放在該處的機車及自行車遭到波及，後續將再向肇事者求償。 衝刺電動機車 打造下個護國神山 機車3貼載兒自撞母子雙亡 背後原因令人心酸 (中時 ) #計程車 #鍾女 #騎樓 #自行車 #起步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊逆倫血案 為討3萬買貓糧起口角 女兒買刀刺死母親 16:412021/02/23 社會 單親媽載兒3貼遇劫 釀2死 04:102021/02/24 地方新聞 傳奇女雞頭1／學霸正妹創情色帝國 「金錢鋪陳的美好」誘網紅小模賣皮肉 09:132021/02/24 社會 為討飼料費 悲情媽媽遭狠女刺死 04:102021/02/24 社會新聞 新竹尖石廂型車與計程車對撞 大車翻覆10人受傷 14:242021/02/23 社會 騎樓簡陋升降機 網諷異次元入口 04:102021/02/23 地方新聞 超額責任險「國道倍增型」 開上高速或快速公路保障升級翻倍 12:572021/02/23 財經 國光女神14歲翹家被3男輪暴她冷眼旁觀 痛苦輕生狠父1句話大崩潰 11:402021/02/24 娛樂 心酸 新竹單親媽育4子自撞身亡 三貼載兒原因曝光 13:022021/02/23 社會 老翁精神不濟疑肇逃 員警亮槍破窗帶下車 17:352021/02/23 社會 男神女神再續緣1／直擊！張鈞甯收工 密會阮經天談合作 07:142021/02/24 娛樂 社會熱門新聞 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 苗栗賓士與喜美疾速對撞 一家3口遇劫 父與1歲兒不治 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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