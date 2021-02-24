停放在騎樓的自行車遭撞損毀。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

剛起步就擦撞 女子駕車衝進騎樓

一名40歲鍾姓女子，23日下午在長春路準備開車離去，不料，車子才剛起步，從路邊駛出就撞上車道上的計程車，鍾女疑緊張失控，整台車竟轉了超過90度、衝到騎樓，造成4輛機車及一輛自行車損毀，所幸無人員受傷。

警方到場，對鍾女及計程車蕭姓駕駛進行酒測，確認兩人酒測值為零，並無喝酒。車禍造成的巨大聲響，嚇壞附近民眾，紛紛出來查看，幸好當時騎樓無行人經過，閃過一劫，僅停放在該處的機車及自行車遭到波及，後續將再向肇事者求償。

(中時 )