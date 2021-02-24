Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）23日（周二）接受路透訪問表示，該車廠預計在2024或2025年推出與特斯拉Model 3較勁的電動車款。

曾任特斯拉工程高層的羅林森讓Lucid依循與前東家相同的策略，先推出高級車款，讓該品牌打響名聲之後再擴展至大眾市場。

羅林森提到自己「迫不及待」想打造的Model 3競爭車款，但他指出，目前還是先聚焦於大型豪華車款。

Lucid首款電動車今年下半才問世，日前與空白支票公司合併，藉此進入公開市場。

(工商 )