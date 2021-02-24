Lucid預計2024年推平價電動車 與Model3較勁 13:402021/02/24 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）23日（周二）接受路透訪問表示，該車廠預計在2024或2025年推出與特斯拉Model 3較勁的電動車款。 曾任特斯拉工程高層的羅林森讓Lucid依循與前東家相同的策略，先推出高級車款，讓該品牌打響名聲之後再擴展至大眾市場。 羅林森提到自己「迫不及待」想打造的Model 3競爭車款，但他指出，目前還是先聚焦於大型豪華車款。 Lucid首款電動車今年下半才問世，日前與空白支票公司合併，藉此進入公開市場。 雲嘉南分署 獲三國際認證 華邦電、威剛 擁雙利多 (工商 ) #Lucid #Model #羅林 #電動車 #較勁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬斯克曝 Model Y SR 下架原因：續航力未達特斯拉標準，改採線下銷售 09:162021/02/24 汽車情報-汽車新聞 Gogoro平價新車 殺進125市場 04:102021/02/24 財經要聞 國中會考滿級分棄建中 學霸謝秉宏學測拿下74級分再創校史紀錄 13:192021/02/24 生活 外交難突圍美改攻供應鏈 4大領域拉齊台韓日澳 拚製造與陸脫鉤 12:202021/02/24 財經 防地面型跳票 屋頂光電目標再上修 04:102021/02/24 社會新聞 特斯拉敵手Lucid 借殼上市 身價估約240億美元 04:102021/02/24 全球財經 ADI電池管理系統IC助力VOLVO全電動車 09:492021/02/24 財經 穆斯克禍從口出 痛失首富寶座 04:102021/02/24 全球財經 淡北道路只差行政院一紙公文 林佳龍：蘇貞昌有關注 13:062021/02/24 政治 《電腦設備》小金雞AES-KY將上市 新普母憑子貴 11:252021/02/24 財經 《美股掃瞄》不同調 道瓊連3紅、那指續黑 08:522021/02/24 財經 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 散戶崩潰 港股慘爆崩1000點 背後兇手是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。