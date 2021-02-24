新光三越台北南西店本季引進15個新櫃，有摩納哥飾品APM Monaco、三宅一生旗下me ISSEY MIYAKE、質感服飾Club Monaco等年輕族群喜愛的輕奢服飾、飾品；與網美追捧的文青甜點、飲品，加上期間限定展覽和快閃店，好逛、好吃、好玩的統統有。

新光三越台北南西店一館3月1日新開北海道「函館菓子工坊」，一口起司蛋糕是人氣伴手禮。（新光三越提供）

北海道25年甜點名店「函館菓子工坊」，過往是日本商品展及快閃店常客，一口起司蛋糕連續多年獲得世界評鑑大賞最高金賞，北海道牛奶霜淇淋也是明星商品，3月1日起在一館成立台灣唯一一家實體店。

新光三越台北南西店三館3月1日引進「朵朵雲耳」，以白木耳為主的健康飲品，訴求無添加色素、香精、防腐劑。（新光三越提供）

三館則隨春天報到，3月1日先有以白木耳為主的飲品店「朵朵雲耳」，獲得國際A.A.無添加發展促進會（Anti Additive Association）最高殊榮三星驗證，無添加鮮味劑、漂白劑、品質改良劑、色素香精、防腐劑；與8日開幕的浮誇系「小胖不減肥」飲品專賣店。

新光三越台北南西店三館3月8日新開文青風飲料店「小胖不減肥」，以浮誇系飲品滿足味蕾及視覺饗宴。（新光三越提供）

有鑑於去年3、4月疫情最嚴峻，至今全台幾乎無觀光客，今年初桃園部桃事件後，百貨防疫更嚴謹，新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，隨時做好準備，每天落實量溫、定時清潔，賣場安全最重要，有賴留在國內消費挹注，今年1月至本月19日整體業績、人潮增近2成；餐飲則有外送+外帶補強，其中，三館去年12月加入韓式炸雞「bb.q CHICKEN」等及人潮回流，整體餐飲成長3成。26日至28日消費滿3000元或扣會員點數300點，可兌換「Re:use設計手提袋」春日卡友禮。

史努比口罩組，ABS環保抗菌口罩盒共3款（依現場款式為主）+台灣製醫療級口罩1盒50入，699元。（新光三越提供）

台北南西店1年舉辦4、5場話題活動，以lP展集客效果最好，因符合OL、年輕小家庭、學生等客層喜愛，加上位在捷運中山站交通方便，李香萩以去年10、11月舉辦的小魔女＋七龍珠展為例，小魔女每天只能限定千人入場，近1個月活動仍累積3、40萬人次到訪，相當受歡迎。

先去新光三越APP「到店優惠」索券，可憑QR code於28日當天到新光三越台北南西店三館7F bb.q CHICKEN消費滿1000送炸物3選1（炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球），限量200份。（新光三越提供）

目前舉辦的史奴比展從1月8日開展，至2月19日已累積25.5萬人到訪，光是699元的口罩組，已賣超過1700組、業績破百萬元，初二賣限量50個金色切割公仔，初一就有消費者夜排，這次228連假，看好也會吸引全齡粉絲到場，活動展至3月8日。

新光三越台北南西店三館3月1日展開SKECHERS x DR.SEUSS快閃店。（新光三越提供）

(中時 )