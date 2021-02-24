大考中心周兆民說明110學測成績統計資料（王雅芬／攝影）

110學測公布近五年各科成績比較表（王雅芬／攝影）

110學測放榜，各科級分人數百分比累計表（王雅芬／攝影）

110學年大學學科能力測驗（學測）今（24日）上午公布各科5標與近五年各科成績標準。學測5選4已第三年，選考5科比例明顯下降，選考4科比例上升。由於今年數學滿級分人數只有1558人等同5科滿級分人數只有1558人，為近五年最低。

110學測五標，國、社、自三科頂標與109年度相同，但讓所有考生考完後捶心肝的數學，頂標從109年度14級分降為11級分，下滑3級變化最大，但仍有1558位考生獲得15級滿級分。前進醫科及頂大，數學是關鍵。

早上9點開始大考中心透過網站及電話語音查詢，考生只要撥打(02)2364-3677這個號碼，就可以查詢自己的成績。12萬8千多名考生今可知道考試成績，若先前提供手機亦可收到簡訊通知。

面臨舊課綱的末代學測考生，未來因考題著重素養導向，加上學習歷程將取代備審資料，預期明年重考難度將大幅度提高，對於學測表現不如預期而考慮選擇重考的學生非常不利。在此新舊制交接的關鍵時刻，如何把握機會挑戰自己理想中的夢想科系？

2021大學暨技職校院多元入學博覽會訂於2月27~28日台北、台中、高雄三區同步舉行。北區於台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區於臺中世貿展覽館二館（台中市西屯區天保街60號），南區於高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步舉行，免費參觀。

此外因應COVID-19新冠肺炎防疫需要，本次展覽採線上實名登錄，凡進博覽會會場者請配合戴口罩、測量體溫、手部消毒。學子與家長可先線上註冊參觀，把握機會前往參觀諮詢。

(中時 )