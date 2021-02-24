新竹縣泰雅之聲合唱團日前參加全國社會組合唱比賽，勇奪混聲、樂齡兩組金質獎，抱回5分之1的獎金20萬元，縣長楊文科稱許泰雅之聲是新竹之光，希望藉由歌聲的傳唱，提升泰雅族傳統歌謠與文化的能見度。

2008年由原住民籍國中小教師、家長與熱心公益志工成立的新竹縣泰雅學堂教育協會，在理事長謝鴻財帶領之下，構築傳統文化裡qutux ngasal（同為一家人）及qutux niqan（共食團體）的組織，免費招收尖石、五峰二個原鄉部落，及遷居竹東等平地鄉鎮的原住民孩子，利用每週六或寒暑假，進行合唱、直笛、打擊及弦樂教學與培訓。

協會成立的泰雅之聲合唱團，成員多是原鄉國中小校長、老師，天生的好嗓音，加上每週二晚在竹東國中持之以恆的練唱，在國內外比賽都交出漂亮成績單，如2013、2015年參加歐洲合唱比賽暨世界合唱大獎賽，共贏得2金2銀等大獎的肯定，讓世人見證泰雅天籟之音的風采。

五峰國中老師張涵茹說，這幾年參加全國社會組合唱比賽，都只獲得銅質獎，在指導老師駱正榮及指揮蘇美娟校長專業帶領，加上團長高文良校長的積極規畫訓練，大家很期待這一次能夠重新獲得金質獎。

「訓練真的很辛苦！張涵茹說，尤其二首指定曲都是閩南語歌曲，光是發音咬字就非常困難，加上團員平時都忙於學校教學工作，訓練時間非常不足，但團隊們努力不懈的精神，拚出雙金好成績，期待可以帶動部落音樂風氣，成為部落孩子的學習楷模，持續分享泰雅好聲音！

(中時 )