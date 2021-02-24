一名女友PO文痛訴，她日前得知在外地工作的男友劈腿，而劈腿對象已經懷孕，但男友竟向對方提出「可以接受有小老婆，才登記結婚」，沒想到該對象竟同意，甚至主動提出想認識原PO；原PO則被男友要求做小老婆，她最後心碎提出分手，直言「女人何苦為難女人」、「真不知道對方怎麼能容忍我的存在」。

該女友在Dcard上發文表示，她與男友遠距離談戀愛快1年，對方離過婚、有小孩，某日男友突然問她「願意當我的小老婆嗎？」她當下心情很複雜，心想沒有女生可以容忍這種事，但她認為對方只是說說，因此隨口答應，「心中就存著反正真的遇到了再說的心態」，沒想到日後男友竟跟她說，他真的與其他女生登記結婚了。

一名女友PO文痛訴，她日前得知在外地工作的男友劈腿，而劈腿對象已經懷孕，但男友竟向對方提出「可以接受有小老婆，才登記結婚」。（圖／翻攝自Dcard）

該男友坦承一直以來都劈腿，與另名女子同時交往，但該女子近來懷孕了，因此決定登記結婚，但他對原PO說「你願意當我的小老婆嗎？我有跟她（劈腿女子）說，如果她不願意我有小老婆，就不要登記了。」原PO傻眼表示，男友結婚的對象竟然答應此要求，並說想要認識她，「我著實不知道那個女生要什麼，怎麼能夠容忍我的存在」。

該女友最後還是不願接受此要求，提出分手，「只要想到男友跟她登記時候，還想著我，我就覺得那女生真的好慘，女人何苦為難女人」。許多網友則留言說，「哇這種你還要喔？」「這種男人你還要真的該打，恭喜你脫離奇怪的人」、「不管怎樣，他們都登記了啊，妳是能得到什麼？」

(中時新聞網)