據大陸委員會最新統計資料，港澳人士來台人數連年升高，尤以香港人士為甚，2020年在全台居留許可人數達1億813萬人，定居許可人數也達1576人，雙雙創2016年統計以來新高，跟2019年相比，居留許可人數年增84.6%，定居許可人數達6.9%，但同期澳門來台人士不增反減，港澳來台呈現兩樣情。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，過去幾年香港紛擾不斷，加上疫情重創影響經濟活動，相較之下台灣防疫有成，經濟活動和世界各國猶如平行世界，更加速了居留人口的轉進。

據《移民法》，居留係指在台居住超過六個月，而定居則是在台居住並設立戶籍，郎美囡指出，港澳人士移居首選通常為英國、澳洲、加拿大等地，不過這些地區的移居成本較高，而台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而定居台灣，此外，基於生活便利性，港澳人士多數選擇在工作機會多、大眾運輸密度高的都會區生活。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台灣社會風氣開明自由，是許多港人嚮往之處，而港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，但也提醒，投資移民門檻600萬元須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可，過往不少業者吹捧港人來台炒房話題，鼓勵本地民眾趁早購屋，但從數據來看，來台逐年遞增雖為事實，要說能帶動多少，數字或能說明一切。

(時報資訊)