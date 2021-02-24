前總統馬英九中午出席中常委聯誼餐會。（黃福其攝）

國民黨今天舉辦「國政願景2030」系列論壇，邀台北市長柯文哲與談，引發智庫副董事長連勝文、北市議員等人不滿，連在最後一刻得知並提出反彈，但未被採納。連今天中午出席中常委聯誼會舉辦的「2021春酒宴」表示，跟整個黨的發展方向比起來，他個人的感受倒不是很重要，但他提醒，黨高層應該用更無私且更謹慎態度處理藍白同台一事。

連勝文表示，他個人比較在意的是，國民黨與其他政黨之間的競合關係，包含理念是否相同？目標是否一致？要為國家做什麼事？國民黨會得到什麼？要付出多大的代價？又有多少同志會受到衝擊？

連勝文強調，這些重要議題，在黨裡面沒有任何基本共識的情況下，所以黨高層應該用無私且更謹慎態度處理，這才是他真正在意的，其他其實都不重要。他說，過去國民黨推動國親合作，也是花了好幾年相當長的一段時間促成，藍白是否合作，讓許多國民黨第一線作戰同志受到衝擊，需要評估。

媒體詢問，柯文哲是可以合作對象？連勝文先是要媒體回答，後說「老柯是否能夠是合作對象，應由黨的整體評估」，但現在還沒有到那一步，還需要很多重要評估與分析，在黨內溝通還沒進行下，沒有辦法下定論。

媒體詢問，江啟臣致電給你了嗎？連勝文直言，「我沒有這方面的訊息」。江啟臣邀柯文哲與談是為了個人連任？連說，就事論事，他不想去批評同志，也不想給人見縫插針的機會。

經過40分鐘的餐敘，連勝文離開前，媒體問到，江啟臣有無解釋邀柯文哲參加論壇，連說，江啟臣和他說「午安、新年快樂」而已，這種場合能講什麼。

另外，大陸日前加入世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)，並提供1000萬劑疫苗，其中包括台灣，馬英九僅回「這要請陳部長決定」；前主席郝龍斌到場時，和大家道聲新年快樂，未接受訪問。

(中時 )