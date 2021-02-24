44歲大陸男星黃海波過去以《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》闖出名號，2014年卻爆出他因嫖妓被捕，接受收容教育6個月後，黃海波和太太曲柵柵到美國結婚生子，近年才回大陸生活，然因當局封殺劣跡藝人的法條，黃海波至今仍難復出。最近網上流出一組他近照，可見他穿軍綠色T恤轉行當表演課老師，不時還露出發福凸肚，跟過去意氣風發的樣子差異甚大。

黃海波2013年和高圓圓演出《咱們結婚吧》奠定「國民老公」地位，給人樸實形象的他，隔年卻驚爆召妓被捕，還一度傳出他招到變性人，被捕的女子之後澄清她並非性工作者，只是小咖演員，兩人當晚什麼都沒發生，該女母親受訪則解釋女兒並非變性人，只是出生就是雌雄同體，還有許多傳言指黃海波其實是被設局陷害。

黃海波2015年宣布當爸。（圖／翻攝自real黃海波微博）

黃海波當年出獄後，就跟曲柵柵到美國生活，不久結婚生下一子，今年已5歲大，最近幾年夫妻倆將生活重心放回大陸，2019年曲柵柵因演出電視劇《老酒館》受矚目，接受訪問時談到老公黃海波，不僅表示不後悔嫁給另一半，也透露黃海波過去個性不好，常得罪人，「雖然他不再是以前的那個風光的他，但他還是一個很正直的人」，而黃海波後來轉發太太發文，有感而發說：「還好有妳」。

黃海波近年改當表演班講師。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，黃海波任職表演班的負責人最近分享一段影片，片中黃海波正在教學員演技，身穿綠色T恤的他整張臉圓了不少，坐下還可見明顯凸肚，看來幸福肥不少，網友回應：「可惜了這麼好的一位演員」、「人家回歸了生活，也在努力的生活沒什麼不好！」、「他太可惜了，他演戲是真的好！」。

(中時新聞網)