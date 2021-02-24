隨著疫苗接種人數越來越多與疫情防控有成，中國工程院院士張伯禮預估，中國今年底可望恢復至疫情前的生活狀態。陸媒報導，蘭州大學預測系統則推估，全球疫情至少到2025年才會基本結束。

張伯禮於23日晚間接受陸媒健康時報專訪時指出，目前中國國內已經連續多天沒有新增本土病例，整體疫情防控情勢較樂觀。接下來即將邁入3月，疫情可望進一步平緩。

他進一步表示，今年3月是中國疫情的轉捩點，只要沒有出現連續新增的本土病例、沒有出現高中風險地區，加上疫情防控常態化與有序的復工復學，預計今年年底，日常生活有很高的程度能夠恢復到疫情之前的水準。

全球新冠病例過億，中國工程院院士張伯禮預測：大量接種疫苗後，疫情可從5月起減緩。（路透資料照）

今年1月底，張伯禮接受新華網專訪時也曾提到，由於世界上許多國家已經開始接種疫苗了，如果全球疫苗接種到達一定規模，免疫屏障也將初步建立。總體而言，2021年的全球疫情應該是向好的方向發展。

雖然中國國內疫情控制可望逐步穩定，不過中國學界的疫情監控與預測顯示，全球疫情可能至少要到2025 年才能基本結束。

根據北京日報報導，蘭州大學「西部生態安全省部共建協同創新中心」研發的疫情全球預測系統，即時引入全球190多個國家的最新數據，並綜合考慮當地的溫度、濕度、防控措施與疫情變化，每10天更新一次預測數據。

報導引述創新中心主任黃建平說法表示，根據這套系統最新的未來5年疫情發展趨勢預測，如果今年1月時全球有70%人注射疫苗，且疫苗長期有效，全球疫情到2025年才能基本結束。

黃建平表示，抗疫是長期任務，積極有效的隔離措施和普遍疫苗接種才是控制疫情的最佳方案。

他並透露，目前正在優化預測系統，將各個口岸，飛機場每天進出的人數，以及飛機途經的國家、感染率等因素加到系統中，並引入更多環境影響參數，如自然災害等，進一步提高預報的準確度。

(中央社)