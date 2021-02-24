交通部觀光局舉辦「2020年城市好旅宿」縣市政府管理績效評比，台中市榮獲「特優」殊榮，觀旅局長林筱淇（右）出席頒獎典禮。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局輔導旅宿業者「安心旅宿」標章，提供旅客安全無虞的住宿環境。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局舉辦「2020年城市好旅宿」縣市政府管理績效評比，共有22縣市參與競爭評比，台中市榮獲「特優」殊榮。台中市觀旅局長林筱淇出席頒獎典禮，並表示，將持續落實盧秀燕市長「富市臺中，新好觀光」施政目標，打造優質、舒適、友善的觀光旅宿環境。

林筱淇表示，旅宿為觀光的重要一環，為保障遊客旅宿安全，長期以來，一線稽查人員不分平假日積極稽查非法旅宿業。此外，自2020年辦理「台中市旅宿業分級管理試辦計畫」，針對旅宿業公共安全進行嚴謹的分級輔導，同意優良合法旅宿業者進行自主管理。

林筱淇提到，「台中市旅宿業分級管理試辦計畫」不僅強化合法旅宿的服務品質、專注經營，也讓市府有更充裕的人力稽查日租套房等非法旅宿，針對具備合法條件的非法旅宿業，亦極力輔導取得登記證，以提升台中市的旅宿業接待及管理能量。

林筱淇進一步指出，去年初疫情發生，市府與旅宿業共同建立「居家檢疫替代所」及「安心旅宿」，旅宿防疫採分流管控，獲考評委員一致肯定。疫情趨緩後，接連舉辦戶外節慶活動，並藉由米其林插旗台中、台中城市觀光行銷影片等議題，吸引4600萬人次來台中觀光，榮膺全國主要觀光遊憩據點遊客人數第一。

觀旅局表示，台中旅宿業管理著重日租套房等非法旅宿查緝及輔導，去年共計稽查332次，查獲非法經營事證並完成裁處計88件，另輔導6家非法旅宿合法經營。展望今年將持續提升台中觀光遊憩品質及軟硬體建設，推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，並藉由整體行銷宣傳，擦亮台中觀光首都的品牌形象。

(中時 )