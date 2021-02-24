110學年度學測成績揭曉，台中市立清水高中國文科及社會科的頂前均標成績都達全國水準。其中數理班郭中皓國文、英文、數學、自然都是14級分，均達頂標的水準。原住民學生全亭安學測四科53級分，其中自然科更獲得滿級分，應能在繁星推薦錄取優質大學。

數理班郭中皓是日南國中畢業，高中3年沒有補習，校內排名前1％，這次學測國文、英文、數學、自然都拿到14級分，均達頂標水準。原住民學生全亭安，沙鹿國中畢業，也是3年沒有補習，校內排名前1％，學測四科53級分，其中自然科更獲得15級分(滿級分)。

單科滿級分方面，有6位同學單科獲得15級分。以全國前標水準來說，四科(國英數自或國英數社)達45級分以上者，共有43位同學、五科總分最高為67級分，相較於去年，在試題偏難的情況下，仍有不錯表現。

校長黃偉立表示，該校強調學生多元適性發展，重視每一位同學表現，此次雖然不採計五科，且試題偏難，但是各學科仍然有不錯表現，有些學科頂前均標都達全國水準，值得肯定。

黃偉立說，學校各處室將會協助同學開始準備繁星推薦及申請入學，各項輔導措施，包含協助學生適性選填志願、加強面試輔導及備審資料蒐集準備等，已經積極展開，全力協助學生錄取理想學校科系。

此外，目前已有2位同學透過特殊選才錄取大學，分別為曾琮恩錄取國立海洋大學商船系(榜首)、盧宥任錄取國立宜蘭大學電機工程學系，特別感謝家長、師長們對學生的付出與支持，從同學表現印證就近入學政策的成功，歡迎海線地區優秀學子，選擇社區優質的高中就讀。

(中時 )