知名生命禮儀公司「五互集團」再爆不法吸金，檢調查出集團旗下子公司「龍海生活事業」向不特定民眾推銷各類型契約商品，聲稱期滿可領回饋金或消費券，吸引近2萬人購買，非法吸金逾220億元，高雄地檢署偵結後依違反銀行法罪嫌將集團女總裁陳秋白及13名幹部起訴。

據了解，五互集團在2007年時，就曾被控涉嫌以五互、龍海公司名義販售生前契約、生活契約，詐騙求職者錢財，共有千人受害，陳秋白當時遭到檢方起訴，但最後因為事證不足，僅依公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

雄檢指出，五互集團的子公司龍海生活事業從2013年就開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，並且聲稱凡投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，但因為有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

由於龍海公司並非銀行，因此不得經營收受存款業務，但五互集團人員卻以龍海公司的名義，在北、中、南各地成立營業據點並招聘業務人員，再對外向不特定民眾銷售各類契約商品，被檢調盯上，調查後發現五互集團涉嫌非法吸金220億元。

高雄市調處2019年7月報請雄檢指揮偵辦，前往該集團公司北、中、南營業處及相關人員住處搜索，扣得帳冊、投資人名冊、契約及合約書等資料，偵結後依違反銀行法起訴女總裁陳秋白及集團13名幹部。

(中時 )