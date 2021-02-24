整修後的新科國民運動中心今起試營運，提供7天免費體驗場館設施及課程。（陳育賢攝）

整修後的新科國民運動中心今起試營運，提供7天免費體驗場館設施及課程。（陳育賢攝）

為提供更完善且安全的運動場所，新科國民運動中心在去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室提供空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍，即日起新館試營運7天，全館免費使用，歡迎民眾來體驗。

市長林智堅指出，根據調查新竹市每周規律運動的人口比例高達80％、是全國第3，因此逐步規畫達到「1區1運動中心」。其中首座新科國民運動中心於2015年8月啟用，因鄰近竹科，受到園區居民喜愛，市府也評選出最優質的經營團隊，全面改善動線和軟硬體課程，希望熱愛運動的民眾，都能享受到更好的服務。

教育處表示，新科國民運動中心使用人次年年攀升，總計超過185萬人次使用，因此與廠商簽約重新投入近2000萬整理場館，更新全館設備。

新館整修完備後，將原有體適能空間擴大兩倍，現在擁有專門懸吊教室，可以開設專門的空中瑜珈和TRX課程，2樓體適能教室的重訓區，也從原本的10幾坪擴充到40坪，重訓器材和空間增為兩倍。

另，運動中心更導入即時資訊系統，民眾可透過線上APP預約課程或場地。此外，全面換新游泳池過濾系統，因應長年使用而導致的汙垢，並加強防水、修繕積水處，最後也更新監視系統與親子更衣室，讓運動環境更加安全。

教育處代理處長沈靜濤指出，新科國民運動中心保留全館的公益時段、免費公益課程與活動、睦鄰計畫及游泳教學資源共享，並提供市府每年無償使用30天辦理相關活動，新的營運團隊並承諾未來5年，每年提撥50萬元公益金回饋新竹市，將用於新科國民運動中心體育績優獎學金、竹市體育績優人士急難扶助金及辦理地方鄰里體育活動。

新館試營運期間從今天開始，提供7天免費體驗場館設施及課程，時間從早上9點到晚上8點，試營運相關優惠訊息可上新科國民運動中心粉絲專頁查詢。

(中時 )