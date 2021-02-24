太和村往來吉部落149甲線太和橋路段旁有10多棵櫻花樹滿開。（張亦惠攝）

阿里山國家風景區的椿寒櫻已經盛開，位於太和村往來吉部落149甲線太和橋路段旁有10多棵櫻花樹滿開，有嘉義縣版「武陵紅粉佳人」的美稱，一般民眾多以為是路樹，實際上是由住在一旁的許媽媽許銀鳳一家人照料，因目前已滿開加上昨日下雨，一陣風吹過還可看到「櫻吹雪」，非常浪漫。

許銀鳳說，這裡原先是社區種的山櫻花，88風災後花況每況愈下，便將其嫁接椿寒櫻，多年來細心照料，包括人工除天牛等，這幾年花開得越來越美，也吸引不少遊客探訪祕境。

目前11棵櫻花樹皆已經滿開，加上昨天晚上的雨，已有部分花瓣開始掉落，若一陣風吹過「櫻吹雪」的景觀讓遊客直呼浪漫，許銀鳳說，預計花期至228連假。

許銀鳳也提醒賞花遊客，勿將車子停在櫻花樹下，干擾整體景觀，也不要攀折枝條，讓下一個來的民眾有花可賞，目前附近停車腹地不足，許銀鳳也說，未來考慮將自家土地闢建成停車場，提升安全性。

太和村往來吉部落149甲線太和橋路段旁有10多棵櫻花樹滿開。（張亦惠攝）

太和村往來吉部落149甲線太和橋路段旁有10多棵櫻花樹滿開。（張亦惠攝）

滿開後櫻吹雪畫面十分浪漫。（張亦惠攝）

(中時 )