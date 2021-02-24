網紅吳夢夢轉行當AV女優，去年卻突然收到法院傳票，遭人提告侵害配偶權。原來是數年前拍的素人3P片惹禍，男主角是一名已婚人夫，還是電影製片，製片妻指控丈夫跟小三同居，對她們母子不聞不問，害她只能靠網路乞討結緣品，養活自己和兒子，她已對製片、小三，吳夢夢及女優「娃娃」提告求償，要為自己找活路。

去年9月底，吳夢夢與另名女優「娃娃」突然收到法院傳票，一名女子控告她們侵害配偶權，要求她們2人連帶賠償40萬元。原來過去兩人曾找來一名共同的男粉絲拍片，事前詢問對方感情狀態，男粉絲表示已經離婚，交往中的女友對拍片沒有意見，但其實男粉絲仍是已婚狀態。

而這名蔡姓男粉絲還是曾參與電影《露西》、《KANO》拍攝的製片，據《鏡週刊》報導，蔡妻指控，自己因病無法工作，丈夫拋家棄子跟小三同居，拍A片當男優好像著了魔，怎麼拉都拉不回來，目前只能靠「網路乞討」度日。

蔡妻無奈表示，她決定提告向丈夫、陳女求償共40萬元，並對吳夢夢與「娃娃」也求償40萬元，是為了養家活口。

(中時新聞網)