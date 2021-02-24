反應科技產業的含金量，加工出口區已正式更名為「科技產業園區」之後，經濟部加工出口區管理處，24日將加工出口區的招牌卸除，預定3月28日重新掛上新的招牌「科技產業園區」，迎接新時代。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕，24日與楠梓園區公會、工會等負責人，共同見證施工廠商，逐一把「楠梓加工出口區」的招牌卸下，象徵園區邁入下一個新階段。

加工處表示，回首過去，加工出口區以全球首創的工業與貿易促進制度，引領台灣走過經濟起飛的輝煌歲月，隨著我國產業蓬勃發展，陸續成立了高雄、楠梓、台中、臨廣、中港、屏東、台糖高雄物流、高雄軟體園區、楠梓第二園區、以及台中軟體園區等十大園區。

加工處指出，各園區依據產業特色，形成電子、面板、軟體設計等高科技產業的群聚重鎮，而區內的半導體、顯示器、光學及電子零組件等產值，已占加工區廠商產值的80％以上，年營業額也超過3,000億元。

加工處說，歷經近55年的淬鍊，園區產業發展與時俱進，如今，因應產業發展趨勢，「加工出口區」更名為「科技產業園區」，園區發展翻開新的篇章，全新的科技產業園區招牌，將在3月28日正式揭啟。

(工商 )