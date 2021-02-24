日本政府內閣會議今天通過區域全面經濟夥伴協定（RCEP）案，希望能在本會期獲國會審議通過。

日本經濟新聞報導，RCEP共有東南亞國家協會（ASEAN）10國加上中國、日本、韓國、紐西蘭及澳洲共15國參與，對日本來說，可說是與中國及韓國的第一個經濟合作協定（EPA）。

15個成員國2020年11月15日舉行線上會議正式簽署RCEP。接下來至少要有6個東協國家加上3個非東協國家，各自完成國內審議手續的60天後，RCEP就正式生效。

RCEP正式生效後，將成為占全球國內生產毛額（GDP）約3成、最大型的廣域自由貿易協定（FTA）。屆時除了調降或削減工業製品及農林水產品關稅外，也將明訂數據國際流通及智慧財產權使用等共同規範。

RCEP在工業製品與農林水產品等總計關稅廢除比率，尚不及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等大型FTA的水準，涵蓋品項數約91%。

日本為保護自身的農林水產物，成員國銷往日本的米、麥等「重要5品項」，將不適用關稅調降。

在RCEP的規範面部分，對進入該國投資的企業，禁止該國政府要求企業技術移轉；有關內容產業及數據等數位情報，RCEP要求成員國確保能跨國自由流通。

這些都是至今在中國被指出發生問題的領域，被期待能透過RCEP共同規範獲得具體改善。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100224

(中央社)