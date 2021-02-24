里民也當場嗆聲，認為企業若不給予善意回覆，將要求工廠立即停工。（黃婉婷攝）

「不協調就立即停工！」位於桃園市新屋區的造紙大廠「永豐餘」，近日被地方要求釋出誠意、給予回饋金，兩造協調會原訂於今日，但廠方以人數過多建議延期，讓永安、下田等4里里長相當不滿，率眾至員工宿舍抗議，要求3月2日前須再度召開協商，否則就會集體前往工廠「參觀」，表達不滿；廠方也回應，確切時間將在內部討論完後公告周知，請民眾放心。

國內造紙大廠「永豐餘」新屋廠在地方多年，過去未有重大裁罰紀錄，共設有3座焚化鍋爐，前2座燃燒廢輪胎、煤炭等物質，去年底設置汽電共生鍋爐，近期正在試運轉中。

「為何將民眾拒於門外？」永安里長郭先彰表示，沒有重大汙染不代表沒有汙染，老百姓承受低汙染的風險，企業卻不願釋出誠意，給予地方回饋，里民都已站在員工宿舍交誼廳門外，卻被廠方臨時喊卡，態度實在傲慢，倘若3月2日廠方若未召開協調會，他將在當日上午9時率眾前往場址「參觀」，向公司表達不滿，爭取地方應有權益。

現場也有里民開嗆，呼籲沒有地方協調就來「我家」，別再以場地不夠大作為藉口，控訴自從永豐餘蓋焚化鍋爐以來，他的車子時常蒙上一層灰塵，讓他相當困擾，「錢你們在賺，卻是地方居民吃苦。」場面相當火爆。

廠方代表則說，永豐餘相當有誠意與周邊鄰里溝通，協調日期將會擇期公告周知，預計5天內會回覆各里居民，同時強調廠內運作一切合法，要民眾放心。

(中時 )