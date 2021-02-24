國民黨主席江啟臣上午和台北市長柯文哲，同台出席國民黨舉辦的「國政願景2030」系列論壇，藍白合引發關注。前總統馬英九下午表示，國民黨應該和所有理念相同的政黨相互結合，但要經過黨員認同，才能成功，且江啟臣只是邀請柯文哲來演講，這樣的合作層級應該有限。

國民黨中常委聯誼會中午舉辦「2021春酒宴」，現任主席江啟臣、前總統馬英九、前立法院長王金平、智庫副董事長連勝文與會，但前主席吳敦義、洪秀柱、朱立倫未到。

談到江啟臣找柯文哲參加「國政願景2030」第二場論壇，柯文哲是適合合作的對象，馬英九說，這可以由黨員來討論，國民黨應該跟所有理念相同的政黨相互結合，這是正確的方向。

馬英九提醒，但還是要經過黨員認同，才能成功。至於身為黨員的他怎麼想，馬說，他還沒有仔細了解，比如藍白合作的範圍多大、有哪些條件等，所以他無法評論。

此次論壇未邀連勝文出席可以嗎？馬英九說，江啟臣只是邀請柯文哲來演講，這樣的合作層級應該很有限，不像說還有些其他的合作，未來可以把相關的構想提出來，讓黨員來表示意見。

(中時 )