台灣也有購買的AZ新冠疫苗再爆出供貨不及的問題，歐盟官員透露，廠商阿斯特捷利康（AstraZeneca）第2季將減供歐盟5成疫苗。

歐盟面臨新冠疫苗短缺、延遲供貨的問題。

路透社獨家報導，一名參與歐盟與阿斯特捷利康會議的匿名歐盟官員透露，阿斯特捷利康已經通知歐盟，第2季AZ疫苗將減供5成以上，原本雙方協議第2季交貨1.8億劑疫苗，不過阿斯特捷利康表示，「可能只能交貨不到9,000萬劑。」

針對路透社報導，阿斯特捷利康沒有否認，發言人起初表示，希望能讓供貨量更接近預購協議，後續阿斯特捷利康又發布聲明表示，最新的第2季疫苗供貨預測致力於符合與歐盟執委會的合約，指出「現階段阿斯特捷利康正努力提高歐盟供應鏈的生產率」，「並且持續運用全球產能以達到第2季供貨歐盟1.8億劑的目標。」

歐盟執委會發言人回應無法對報導置評，不過強調，如果其他廠商都能達成供應目標，就算阿斯特捷利康供貨不及，歐盟應該都能達成疫苗接種目標。

歐盟目標今年夏天讓27國成員國的70%成年人完成新冠疫苗接種。

根據上周流出的預購合約內容，阿斯特捷利康與歐盟達成協議，第2季將出貨27會員國1.8億劑AZ疫苗。

阿斯特捷利康在1月時就表示第1季將減供歐盟6成疫苗，原本合約要求至3月底前交貨8,000萬劑疫苗，不過1月22日阿斯特捷利康告訴歐盟，因為製程問題，屆時恐只能交付3,100萬劑疫苗，讓歐盟氣得跳腳，引發雙方口水大戰，甚至波及英國，後續雙方達成協議，阿斯特捷利康第1季將追加供貨900萬劑，合計第1季供貨歐盟4,000萬劑。整體來看，至6月底以前，阿斯特捷利康或許能交付歐盟約1.3億劑AZ疫苗，不過仍遠不及合約中協議的3億劑疫苗。

針對阿斯特捷利康是否可能在第3季時補足先前短缺的疫苗劑量，匿名歐盟官員表示，由於阿斯特捷利康在協商過程中並未說明要如何補足這些疫苗，在第3季彌補空缺的說法可能不切實際，尤其阿斯特捷利康一直改變交貨數字。

根據合約，阿斯特捷利康交付歐盟的AZ疫苗將分別來自於英國的2間工廠及比利時、荷蘭的各一間工廠，不過由於和英國的個別協議，目前英國廠生產的疫苗仍不能運送至歐盟。阿斯特捷利康上周表示，將動用全球供應鏈，運送美國、印度廠生產的疫苗。

為了應付全世界的需求，阿斯特捷利康本月稍早表示將擴大產能，至4月底以前，預計每個月生產超過2億劑疫苗，產能將是2月的2倍。

(中時新聞網)