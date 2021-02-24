根據韓國媒體TheElec，三星顯示(Samsung Display)有望成為GOOGLE，以及中國大陸OPPO與小米的折疊OLED面板供樣商。至於各廠商新型折疊式智慧手機，也計畫在今年內陸續推出。

據悉，GOOGLE已要求三星顯示，開發一種7.6英寸左右的可折疊式OLED面板。

而為OPPO提供的是一種翻蓋式手機面板，尺寸全長約為7.7英寸，比三星電子2020年的6.7英寸Galaxy Z Flip螢幕，還要略勝一籌。

OPPO在2020年曾推出了一款7.7英寸的外折式原型機。當時，曾與三星顯示，京東方以及維信諾(Visionox)洽談折疊面板生產事宜。但到了2021年，三星顯示似乎是OPPO器唯一合作對象。

2020年，小米曾推出與維信諾合作開發的7.92英寸折疊原型機。2021年，小米計畫應可獲取，由三星顯示器與華星光電共同開發8.03英寸面板。至於華星光電與京東方曾一齊在2019年，提供摩托羅拉Razr折疊面板。

因外折面板雖容易保證面板折疊時所需的弧度，但缺點是容易受到損害。因次，越來越多廠商轉向內折式，漸漸捨棄外折式面板。拿華為為例，第一款可折疊智慧手機MateX是外折式的，但最新出品的MateX2，卻採用內折式。目前，華為可折疊面板貨源來自京東方。

儘管韓國三星顯示在可折疊OLED面板為居翹楚地位，但中國大陸京東方，華星光電與維信諾正在急起直追，希望能早日超車韓國勁敵。

(時報資訊)