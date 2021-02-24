根據農產品批發市場交易行情站統計，今(24)日高麗菜在台北果菜批發市場的交易均價每公斤新台幣5.1元，跌破監控價5.3元，達到農委會認定的崩盤標準，農糧署表示，去年底已預警農民勿超種，現只能加強內外銷來穩定價格。

另根據農糧署109至110年高麗菜育苗場售出情形，自去年8月至今年1月，多達15旬亮起紅燈警戒值與紫燈超種，當中以南投縣、彰化縣、雲林縣超種情形為多。

雖然春節前農委會召開記者會表示，高麗菜在台北果菜批發市場的交易均價每公斤有7元，比監控價5.3元還高，因此沒有外界流傳的「崩盤」一說；然而春節之後單日交易量屢次超過平時的200至300公噸水平，多日交易均價不足6元，今日5.1元更跌破監控價5.3元，已達到農委會認定的崩盤標準。

農糧署副署長姚志旺表示，去年11月就已經預警農民勿搶種，然而春節前高麗菜需求量大，搶種現象仍一直出現；加上近日中南部天氣好，高麗菜生長速度快，導致量多價差。

目前銷售的高麗菜都是2個半月前種下的，近期會加強內銷與外銷通路來穩定價格，其中外銷部分，將持續與新加坡、馬來西亞、香港等地區持續洽談。

姚志旺說，量多就會導致價格沒有起色， 現階段就只能鼓勵國人多加消費，消費量提升，價格也能逐漸穩定，以目前平均交易價5.1元來看，一顆大約2-3公斤，承銷商要經過運銷管道到販賣市場，中間要有其他運輸成本，1顆在傳統市場有可能還能賣到近30塊。

至於交易量與價格何時能穩定？姚志旺說，預計3月過後會比較樂觀，因為之後賣出去的種苗就沒那麼多了，不過低於監控價的情況真的不多。

(中時 )