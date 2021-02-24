國民黨黨主席江啟臣今(24)日出席國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，台北市長柯文哲也受邀現身。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳投書本報指出，此舉浮現「藍白合作」的可能契機，但也引發黨內爭議；有人指出這是「找鬼開藥單」，有人提醒「不要被雁啄瞎了眼」。雖然黨內不滿聲浪此起彼落，但不啻為國民黨和民眾黨或江啟臣與柯文哲的談判籌碼。

對於「藍白合作」在黨內引發爭議，鈕則勳認為，「藍白合」挑戰民進黨的一黨獨大，本就是政黨競爭的合理邏輯，現今國民黨及民眾黨都無法以一己之力戰勝民進黨，合作強化攻堅力道實屬必然。

鈕則勳說，這次論壇只就特定議題進行討論，針對可能會被外界擴張解讀的細節，如稱謂、是否同框、握手時機等都先進行沙盤推演，除了可測試雙方未來是否願合作的誠意及可能外，建構持續性的溝通平台，防堵各黨內外有心人見縫插針的機會，當然也是主要目的。畢竟，政黨是否能合作變數太多，但能藉論壇先行試水，加深互信，總比被民進黨各個擊破要來得好，雙方當然有合作利基。

鈕則勳指出，就兩黨的權力結構來看，國民黨在總體權力結構上仍然大於民眾黨，雖然柯P挾台北市長職務及近200萬粉絲力挺，魅力及能量仍頗強於國民黨檯面上的政治人物，但問題是柯若要參選總統的形勢愈來愈複雜，如趙少康也要參選，柯的光環仍無法轉嫁給民眾黨其他政治人物，在立法院席次又比國民黨少得多，地方組織系統更無法和盤根錯節的國民黨相比，現今不談、日後更沒籌碼。

鈕則勳認為，有鑑於此，國民黨當然有先出牌喊價的本錢及主場優勢，藉由論壇邀柯針對特定議題討論，至少能達到聚焦媒體討論、創造結盟懸念，凸顯國民黨作為最大在野黨主導藍白合的企圖心，國民黨主動出牌當然有合理性及正當性。

面對連勝文及黨內市議員重砲質疑「藍白合作」，鈕則勳稱，其間當然涉及2014年市長選舉的恩怨，及黨籍議員對於未來藍白合對連任變數無法掌握的不確定感使然，本屬正常；此情況除了能夠彰顯國民黨內民主化程度頗高外，不同意見更能作為江啟臣和柯文哲談判的籌碼，守住底線、強化說不的權力，不至於在柯、江權力不平衡的情況下，讓柯主導合作進程，陷入「被雁啄瞎眼」的困境。

鈕則勳表示，面對這些黨內不同意見，也能使江的黨中央在藍白合作的路徑上，釐清更多的問題，將合作的議題進行更多面向的切割討論，擴大戰術運用的空間，和柯文哲互相交換或讓步；在彼此都有獲得資源或成果的情況下，未必不能產生藍白雙贏的結果，畢竟談判就是彼此讓步及交換的過程，能漸次控制或解決合作的變數，彼此互利的可能性反而會更高。

鈕則勳總結，早已言明不競逐2024的江啟臣確實是有機會作為促進藍白合作的推手，畢竟其涉及的利益較少，而「造王者」的自我期許，也能讓黨內有意競逐大位的人某程度放心，更能站在國民黨團結的角度上和柯協商；對有意競選總統的柯來說，江的威脅性也不大，而江不浮誇、不弄險、做實事的個性特質明顯，柯也不用擔心會被其算計，反而有助於建立互信與合作的進程。

(旺報 )